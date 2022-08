Les athlètes algériens Ali Hakim et Lamia Aissioui ont décroché deux médailles de bronze dans les épreuves individuelles de rafle (messieurs et dames) des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputées jeudi à Konya (Turquie).

Lors des finales de rafle prévues, vendredi, l'Algérie sera représentées par le duo Ahmed Teriaki-Ali Hakim en double messieurs, son homologue féminin Chahrazed Chibani-Lamia Aissioui en double dames et la paire mixte Tarik Zekiri-Basma Boukernafa. Avec ces deux nouvelles médailles, l'Algérie porte son total à cinq breloques (1 or, 4 bronze), après celle en or d'Amine Bouanani (110m haies), à laquelle s'ajoutent celles en bronze remportées par Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et Zouina Bouzebra (lancer de marteau).

La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part à cet évènement avec 140 athlètes (filles et garçons) dans 12 disciplines.

Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyad), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.