La sélection algérienne de tennis seniors "messieurs" a raté ses débuts en Coupe Davis 2022 (Groupe 3 - Zone Afrique), entamée mercredi, au tennis club de Bachdjarah (Alger), en concédant une défaite devant le Maroc sur le score (3-0), pour le compte de la première journée de la poule B. Tôt dans la journée, Toufik Sahtali a été surpris par Yassine Dlimi (2-0) pour le compte du premier match du simple.

L'Algérien a perdu 6-2, 6-4. Son compatriote, Rayan Ghedjemis avait la possibilité de remettre les pendules à l'heure mais en vain face à son adversaire Adam Moundir (2-1).

L'Algérien a perdu le premier set 2-6, avant de s'imposer au second 6-3.

Lors du troisième set décisif pour départager les deux joueurs, l'Algérien a perdu 3-6.

''La rencontre était difficile devant la sélection marocaine, tête de série N1 de notre poule.

Notre équipe est jeune et on doit la soutenir car la chance de qualification pour les play-offs est toujours présente. Nous allons faire le bilan avec les athlètes sur cette journée'', a indiqué à l'APS, le capitaine d'équipe de l'Algérie, Noujeim Hakimi.

Interrogé sur les chances de qualification des Algériens pour les play-offs du groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en 2022, l'ancien international s'est dit ''optimiste''.

''Maintenant on doit préparer les joueurs pour les rencontres de demain et essayer de trouver la meilleure formule pour gagner et continuer l'aventure.

Désormais, la victoire est impérative demain (jeudi, NDLR) contre la Namibie pour le compte de la seconde journée. Idem pour le Kenya qui reste une équipe très redoutable et qui essayera sûrement de se racheter après ses débuts ratés'', a-t-il encore expliqué.

Pour sa part, le capitaine de la sélection marocaine, Mehdi Tahiri, s'est dit "satisfait'' du rendement de ses joueurs et de la bonne entame de compétition.

''Je suis très heureux de la prestation de mes joueurs.

L'Algérie était une équipe très compliquée pour nous car elle possède des jeunes joueurs de haut niveau.

La rencontre était très disputée et heureusement que le résultat était à notre faveur. C'est une victoire très importante pour la suite de la compétition'', a indiqué à l'APS, Mehdi Tahiri.

Et d'enchaîner: '' La seconde journée sera importante pour la suite de la compétition.

On doit gérer match par match et faire le maximum pour rester en forme et motivé.

Je dois saluer l'excellente organisation, tou tes les personnes sont à l'écoute, merci pour cette dynamique''.

Dans l'autre match de la même poule, la Namibie a dominé le Kenya 2-1.

Pour le compte de la deuxième journée, programmée jeudi, l'Algérie défiera la Namibie, tandis que le Maroc sera opposé au Kenya.

Dans la poule A, la Côte d'Ivoire a surpris le Zimbabwe (2-1), tandis que le Bénin s'est imposé facilement contre le Mozambique (3-0).

La Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions annuelles de tennis masculin par équipes.

Créée en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée par la Fédération internationale de tennis (ITF).