Le festival du théâtre amateur qui se tient du 6 au 11 du mois courant au village Bouhamdoune dans la commune de Maâtkas, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, vise à révéler les jeunes talents tout en redynamisant l’activité culturelle dans la région, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs.

Le festival du théâtre amateur de Bouhamdoune, a pour objectif de "relancer la dynamique culturelle à l’échelle du village et de la région et de donner la chance aux artistes et aux jeunes talents de se produire sur scène et de se faire découvrir par des professionnels du quatrième art", a indiqué Rachid Chebli, président de l’association des activités de jeunes Tafsut organisatrice de l’événement. La première édition de cette manifestation culturelle organisée en collaboration avec les directions de la Culture et des arts et de la Jeunesse et des sports, de l’Assemblée populaire de wilaya et de l’Assemblée populaire communale de Maâtkas, est marquée par la participation de 9 troupes théâtrales issues de plusieurs wilayas dont Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Bejaia, Timimoune, Batna en plus de la troupe de la wil aya hôte, Tizi-Ouzou, a-t-on appris de même source.

L’opportunité a été offerte aux artistes en herbe de se familiariser avec la scène et le public, grâce aux présentations programmées durant le festival, mais aussi d’approfondir leurs connaissances en théâtre et arts de la scène, à la faveur des ateliers et conférences organisés à l’occasion et animés par des professionnels du domaine.

Outre ce volet purement culturel, le festival du théâtre amateur de Bouhamdoune, revêt aussi un caractère social en renforçant les liens de fraternité, de cohésion et d’entraide entre les villageois qui se sont tous mobilisés pour décorer et embellir leur village, tout en construisant une magnifique scène théâtrale ornée de tableaux en bas relief, de scène de vie quotidienne, dans les village de Kabylie.

Les organisateurs veulent à travers ce festival, soutenu par la ligue des arts cinématographiques et dramatiques de la wilaya de Tizi-Ouzou, "créer un déclic pour la redynamisation de l’activité culturelle au niveau de la wilaya", a souligné M. Chebli. Des activités annexes sont aussi au menu de ce festival dont une exposition des produits de l’artisanat traditionnel, une animation artistique et des chants féminins anciens, a-t-on appris de même source.