Quatre policiers ont été tués vendredi alors qu'ils encadraient une manifestation contre l'insécurité dans un important carrefour commercial de l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté des médias citant une source militaire.

Lors de cette manifestation, des hommes armés mêlés à la foule ont surgi à hauteur du quartier Kangote à Butembo (Nord-Kivu, est) et ont tiré sur des policiers qui encadraient les manifestants, a expliqué le colonel Mozebo E'pape, chef de l'armée de la ville de Butembo cité par l'AFP.

"Le bilan provisoire est de quatre policiers tués par ces assaillants qui étaient parmi les manifestants, trois 3 jeeps ont été incendiées", a déclaré l'officier.

"La situation est grave pour le moment.

Un groupe armé dont nous ignorons la provenance semble envahir Butembo du côté du quartier Kangote", a dit Mathe Saanane, président de la société civile de Butembo.

Les provinces du Nord-Kivu et d'Ituri sont placées depuis mai 2021 sous état de siège. L'est de la RDC est déstabilisé depuis près de trois décennies à cause des activités d'une centaine de groupes armés.