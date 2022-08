Au moins quatre personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées dans des affrontements entre des éleveurs et des agriculteurs dans le village Gagalao Moro, du département de la Kabbia, au Tchad, rapportent mercredi des médias citant des responsables.

"En effet, ces affrontement ont débuté en juillet dernier par l'intrusion dans un champ d’un troupeau de bœufs des éleveurs dans le village de Gagalao.

Dimanche, les villageois sont descendus pour chasser les éleveurs de leurs champs. L’un des agriculteurs a été égorgé par les éleveurs et ayant entendu les cris, les villageois sont sortis pour constater le décès de cet agriculteur et c’est de là que les affrontements ont débuté", a expliqué le préfet de la Kabbia, Beramgoto Germain.

Les conflits intercommunautaires sont récurrents dans certaines provinces du Tchad. Dans un rapport publié en juillet 2021, l’ONU avait annoncé que les affrontements intercommunautaires au Tchad auraient fait "309 morts et 182 blessés, déplacé plus de 6 500 personnes, entraîné la destruction de biens et de moyens de subsistance, et provoqué de très fortes te nsions entre les communautés".

Afin de mettre un terme à ces conflits, l'ONU propose l’identification "de solutions à long terme pour répondre aux besoins des éleveurs, des agriculteurs et de la population en général en termes de disponibilité et d'accès aux ressources naturelles et services".