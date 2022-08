L'inauguration de la Banque nationale des semences, jeudi à Alger, est à même de renforcer la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production locale des semences.

La cérémonie d'inauguration de cette Banque qui se trouve au niveau du Centre national de contrôle et certification des semences et plants (CNCC), a été présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et de membres du gouvernement.

Voici une fiche technique incluant les principales informations sur cette structure vitale:

- La Banque nationale des semences est un lieu protégé pour la conservation des semences et des souches végétales cultivées, sauvages, forestières et animales, en dehors du milieu naturel habituel, et ce pour les protéger contre une éventuelle disparition ou extinction à court, moyen et long terme.

- Objectif: conserver et stocker les semences en vue de protéger la diversité génétique de chaque espèce, mettre un terme à la disparition du patrimoine génétique et préserver la vitalité des semences.

- Capacité: la Banque peut stocker jusqu'à 6000 souches végétales et comporte 20 cuves de souches animales.

- Etapes de stockage dans la banque: la collecte des semences végétales et animales (spermatozoïdes) et l'enregistrement de tous les signes liés à l'identité, pour ensuite les enregistrer en établissant des codes spéciaux pour chaque souche et les échantillonner, notamment en ce qui concerne la pureté et la capacité de germination des souches végétales et l'analyse microscopique pour les souches animales.

Sur cette base, il sera procédé au diagnostic génétique des souches réceptionnées, puis à la conservation des semences dans des récipients hermétiques placés au frais, au sec et à l'abri de la lumière, c'est à dire des conditions idoines. Durant la période de stockage, des tests seront effectués notamment pour évaluer la vitalité des semences.