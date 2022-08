Le président de la Conférence régionale des universités de l'ouest, Smail Balaska a souligné jeudi à Oran l'importance des universités d'été des organisations estudiantines dans la formation des étudiants pour leur permettre de participer efficacement au développement de l'Université algérienne.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la cérémonie de clôture des manifestations de la 20e université d'été de l'Organisation nationale de solidarité estudiantine (ONSE) à l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", M. Balaska a indiqué que ces manifestations sont une opportunité à saisir pour assurer une bonne formation aux adhérents des organisations estudiantines et à tous les étudiants et leur permettre de participer au développement de l'Université algérienne.

Elles sont aussi "une occasion pour renforcer le savoir-faire des étudiants dans les établissements universitaire notamment en matière de gestion des litiges au service de l'intérêt public", a-t-il dit.

Dans le cadre de sa stratégie de formation, le secteur de l'enseignement supérieur oeuvre à améliorer la qualité de la recherche scientifique et renforcer le rapprochement de vues entre tous les secteurs d'activité en matière de développement et de promotion des formations", a fait savoir M. Balaska.

Et d'ajouter que le secteur compte introduire de nouvelles méthodes dans la gestion s'appuyant sur le principe de concertation et de dialogue avec les partenaires sociaux en les associant à la prise de décisions, d'où l'importance des universités d'été des organisations estudiantines.

Le secrétaire générale de l'ONSE, Naoufal Kechoud a affirmé, pour sa part, que la participation des adhérents de 34 wilayas aux travaux de cette université d'été dénote l'importance qu'accordent les étudiants adhérents de l'organisation à la formation syndicale pour s'impliquer dans l'action sur le terrain et assurer la réussite de la prochaine rentrée universitaire dans le cadre de la stabilité de l'Université algérienne.

Près de 250 adhérents de l'ONSE ont pris part aux travaux de la 20e université d'été abritée par la résidence universitaire "Belbouri Said" à Oran, sous le thème "l'étudiant universitaire ... perspectives et défis".