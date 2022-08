Une opération de recensement d’un échantillonnage de compagnies de perdrix

a été lancée courant de cette semaine par les services de la conservation

des forêts d'Oran, a-t-on appris de ses responsables.

La conservation des forêts a lancé l'opération de recensement des gibiers de perdrix au niveau des forêts de "Safra" et de "Terzia (commune de Misserghine), de "Moulay Abdelkader" au mont Murdjadjo (Oran) et des forêts d’Arzew et de Tafraoui, a indiqué Mechri Omar, chef de service de la protection végétale et animale de la conservation.

L'opération, lancée courant de cette semaine, concerne les effectifs d’échantillonnage de compagnies de perdrix, les couplets et les petits oiseaux, a souligné M. Mechri, notant que ce dénombrement est le deuxième du genre.

Un premier recensement avait été effectué au début de l’année en cours.

Le recensement a pour objectif de connaître les richesses existantes, la reproduction de la perdrix et les besoins alimentaires de ce gibier, ainsi que les maladies auxquelles elle est exposée afin de trouver des solutions, en plus de la lutte contre le braconnage, a indiqué le ch ef de service de la protection végétale et animale de la conservation des forêts d'Oran.

L'inventaire du gibier, qui dure une semaine, est supervisé par les agents de la conservation des forêts en coordination avec la Fédération des chasseurs de la wilaya d'Oran, afin de mettre en place un plan de protection du patrimoine de chasse à travers les forêts d’Oran et garantir le repeuplement du gibier.