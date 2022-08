Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré jeudi au Centre national

de contrôle et certification des semences et plants (CNCC) à Alger, la Banque nationale

des semences.

Lors de la cérémonie d'inauguration qui a vu la présence de membres du Gouvernement et du secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Benabderrahmane a souligné l'importance de cette Banque dans la réalisation de la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production nationale des semences.

Le Premier ministre a estimé que le recours exclusif à la production locale des semences dans l'agriculture constitue un défi majeur, affirmant, à ce propos, l'importance pour le secteur d'intensifier ses efforts pour le relever.

La Banque est constituée de cinq (5) chambres réservées aux semences végétales et aux gènes animales, conçues selon des critères techniques précis, notamment en ce qui concerne la température et l'humidité. Avant l'inauguration, M. Benabderrahmane a visité les stands d'une exposition organisée à cette occasion où il a écouté les explications fou rnies par les directeurs des différents instituts agricoles sur les recherches en agriculture dans les zones forestières et sahariennes, outre l'élevage des animaux.

Il a inspecté également les sept laboratoires du CNCC où sont préparées les semences devant être stockées dans la banque.