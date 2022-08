Au total 40 ha de forêt et 65 arbres fruitiers ont brûlé dans des incendies déclarés mercredi dans la partie nord de la wilaya de Tizi-Ouzou, rapporte jeudi, un communiqué de la protection civile.

Les pertes ont été causées par 13 départs de feux dont 3 incendies importants, à savoir celui qui s'est déclaré à Tifrit Ath Lhadj dans la commune d'Akerrou, daïra d'Azeffoune, Ait Khelili et Imllel dans la commune d'Azazga, a-t-on souligné la même source.

Les feux ont détruit 40 ha de chêne-liège et de chêne vert, 40 oliviers et 25 figuiers, a précisé la protection civile.

D'importants moyens humains et matériels dont des moyens aériens de lutte anti-incendie (hélicoptère et bombardiers d'eau) ont été déployés dans l'opération d'extinction, afin de circonscrire les feux et d'empêcher leur propagation, a-t-on signalé.

La protection civile a lancé un appel à l’ensemble de la population pour faire preuve de plus de vigilance en ces moments de canicule.