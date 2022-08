La cinquième chambre pénale de la Cour d'Alger a condamné, mardi, à une peine de 6 ans de prison ferme le dénommé Oussama Rezagui, propriétaire de la société "Future Gate" qui a escroqué des étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger.

La même chambre a acquitté l'influenceuse Numidia Lezoul de tous les chefs d'accusation, et condamné Farouk Boudjemline dit "Rifka" et Mohamed Aberkane dit "Stanley" à un an de prison dont six (06) mois ferme et une amende de 50 000 DA. Des peines de six (06) à quatre (04) mois de prison ferme ont été prononcées contre les autres accusés.

Après une requalification des faits, certains accusés sont actuellement poursuivis pour le délit de participation à une opération d'escroquerie. Les accusés étaient poursuivis pour "escroquerie, faux et usage de faux de documents administratifs et bancaires, blanchiment d'argent et violation de la réglementation régissant le mouvement des capitaux".

Le tribunal de première instance de Dar El Beida (Alger) avait prononcé auparavant des peines allant de huit (08) ans à une (01) année de priso n ferme contre les accusés auteurs ou complices de l'escroquerie d'une dizaine d'étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger.