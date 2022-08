Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a assisté mardi soir à Konya (Turquie), en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique.

Le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan a présidé la cérémonie d’ouverture qui a vu la présence de M. Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, de l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, Sofiane Mimouni, et du président du Comité olympique et sportif algérien, Abderrahmane Hamad.

Peu avant cette cérémonie, le Premier ministre a été convié à un dîner offert par le président turc en l’honneur de ses invités à la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique. Pour rappel, l'Algérie participe aux Jeux de la solidarité islamique, qui se déroulent du 9 au 18 août, avec 147 athlètes dans 12 disciplines.

Près de 6000 athlètes représentant 56 pays participent à cette édition.