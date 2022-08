La Conférence mondiale sur la robotique 2022 sera organisée du 18 au 21 août à Pékin, selon l'Association des sciences et des technologies de Pékin.

Durant la conférence, plus de 500 lots de robots seront exposés et plus de 30 d'entre eux feront leurs débuts dans le monde à Pékin.

La conférence, qui sera organisée à la fois en ligne et hors ligne, présente trois événements majeurs, à savoir un forum, une exposition et un concours.

L'édition de cette année a invité plus de 300 hôtes de 15 pays et régions, qui partageront des résultats académiques de pointe et des tendances de développement dans le domaine de la robotique lors du forum.

Des robots dans des scénarios d'application tels que les services médicaux, la logistique, l'agriculture, l'architecture, la fabrication et l'exploitation minière seront également exposés lors de l'événement.