Les autorités de la transition de la Guinée ont annoncé, mardi, la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). L'annonce a été faite à travers un arrêté du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation de la Guinée. Le FNDC a annoncé, lundi, qu’il "organisera une manifestation citoyenne et pacifique le dimanche 14 août 2022 à Bruxelles (Belgique) et le mercredi 17 août 2022 sur toute l’étendue du territoire national de Guinée".

Le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, était déjà à l'initiative des manifestations des 28 et 29 juillet dernier pour dénoncer la "gestion unilatérale de la transition" par les militaires. Interdites par les autorités, celles-ci ont dégénéré et cinq personnes ont été tuées.

Suite à ces manifestations, le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright a menacé de dissoudre le FNDC.

Selon lui, le FNDC n’a pas une "existence juridique" en Guinée.