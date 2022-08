Le département d'Etat américain a considéré l'accord de paix signé dans la capitale qatarie, Doha, comme "un développement important et un pas vers la réconciliation" pendant la période de transition au Tchad.

Dans un communiqué publié mardi sur son site Internet, le département d'Etat américain a salué "le rôle du gouvernement du Qatar et du gouvernement de transition tchadien, ainsi que les voix politiques et militaires dans la réalisation d'un pas vers la réconciliation dans le pays". Le communiqué ajoute : "Nous nous félicitons de la signature de l'accord de paix à Doha et encourageons tous les groupes tchadiens à s'associer pour assurer la paix, la prospérité et la stabilité dans le pays".

Le département d'Etat américain a déclaré que l'accord de paix était un "développement important" pendant la période de transition du Tchad. Et de poursuivre : "Nous soutenons le Tchad, alors qu'il coordonne un dialogue national, révise sa constitution et organise des élections libres et équitables pour un gouvernement dirigé par des civils qui se déroule à temps et reflète la volonté du peuple".

Le Département d'Etat a conclu en déclarant : "Nous partageons l'optimisme d'un avenir radieux qui respecte la dignité de tous les Tchadiens et permette la prospérité pour les générations futures".