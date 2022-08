Six corps d'émigrés, dont trois femmes et trois enfants, ont été repêchés et 20 autres secourus in extremis par des unités de la garde côtiere tunisienne, a révélé mardi une source de la Garde maritime tunisienne. La même source a affirmé que l'embarcation clandestine en question a échoué suite à une panne mécanique, navigant illégalement au large des côtes orientale du pays.

"Un bateau de pêche transportant une trentaine de Tunisiens, qui tentaient de se faufiler à travers les frontières maritimes vers les côtes italiennes a fait naufrage, ce mardi, au large de la zone 'Al-Qaraten' à l'île Kerkennah, dans la province de Sfax, dans le sud-est du pays", a précisé la même source, citée par l'agence de presse officielle tunisienne (TAP). Les recherches sont toujours en cours afin de localiser d'éventuels portés disparus suite au naufrage de l'embarcation.

Des unités mixtes (Garde maritime et marine de l'armée) mènent cette opération, en plus d'une équipe de plongeurs affiliés à la Défense civile (Protection civile). Auparavant, des médias locaux ont rapporté qu'un bateau de pêche transportant un certain nombre d'immigrants illégaux a coulé dans la nuit de lundi à mardi, à trois miles nautiques au large de la côte de la région de Ghar El Melh dans la province de Bizerte, dans l'extrême nord de la Tunisie.