Pas moins de 20.396 capsules de psychotropes ont été saisies, et deux individus arrêtés, lors de deux opérations distinctes menées par les services de la Sûreté relevant de la daïra de Djamaâ, wilaya d’El-Méghaïer, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué. La première opération menée par les services de la Sûreté de daïra de Djamaâ a ainsi permis de saisir 8.396 capsules de psychotropes, découvertes dans un véhicule touristique conduit par un quadragénaire, ainsi qu’une somme d'argent estimée à 27.495 DA et deux téléphones portables, a-t-on expliqué.

Lors de la deuxième opération, pas moins de 12.000 capsules de psychotropes, une somme d'argent évaluée à 13.000 dinars et un téléphone mobile ont été également saisis par les services de la Sûreté de daïra de Djamaâ, après la fouille d’un véhicule touristique conduit aussi par un quadragénaire, selon la même source.

Deux dossiers d'ordre pénal ont été élaborés à l’encontre des deux mis en cause lesquels seront présentés devant les instances judiciaires compétentes, a conclu la mêm e policière.