Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra est arrivé, mardi à Bakou en Azerbaïdjan, pour une visite de travail de deux jours, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

"En qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra est arrivé, mardi après-midi, dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, pour une visite de travail de deux jours", précise la même source. "Le chef de la diplomatie algérienne aura des consultations avec son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, et sera reçu par les hautes autorités du pays, avec lesquelles il évoquera les relations bilatérales, ainsi que d'autres questions d'ordre régional et international d'intérêt commun".

Membre de l'OPEP+, la République d'Azerbaïdjan préside jusqu'à fin 2023 le Mouvement des non-alignés (MNA) et prend part aux travaux du Forum des pays explorateurs de gaz (FPEG).