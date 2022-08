Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, s'est entretenu, lundi à Bogota, avec la présidente du Parlement andin et membre du Sénat colombien, Mme Gloria Florez, dans le cadre de sa visite en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président élu de la République de Colombie, indique mardi un communiqué de l'APN.

A cette occasion, M. Boughali a tenu à saluer Mme Gloria Florez pour "ses positions fermes en faveur des causes justes dans le monde", exprimant "la volonté de l'Algérie de promouvoir les relations entre les deux pays et les deux peuples algérien et colombien sur tous les plans". Il a plaidé, en outre, pour "l'élargissement de l'échange parlementaire bilatéral et régional à travers l'établissement de relations entre les parlements andin et africain", précisant que "l'APN est disposée à jouer un rôle pivot dans la redynamisation des relations entre les parlements africains et sud-américains, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la criminalité, de la solidarité et de la promotion de la femme".

Soulignant que "les positions de l'Algérie concernant la défense des causes justes et du droit des peuples à l'autodétermination sont un exemple à suivre", Mme Gloria Florez a estimé, de son côté, que la visite de la délégation algérienne en République de Colombie et au Parlement andin était "importante et qu'elle permettra de promouvoir les relations entres les deux pays et de les élargir à d'autres domaines".

"L'Algérie de par la place qu'elle occupe peut être un trait d'union entre l'Afrique et l'Amérique latine", a-t-elle poursuivi.

Le Parlement andin est une instance régionale regroupant des parlementaires représentants les pays de la région andine qui compte la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l'Equateur.

Par ailleurs, M. Boughali s'est également entretenu avec le président du Sénat colombien, Roy Barreras, avec lequel il a examiné "les moyens de renforcer les relations et l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux parlements". Le président de l'APN a réitéré, à cette occasion, "les vœux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au peuple colombien à l'occasion de l'élection de M. Gustavo Petro à la tête du pays", soulignant "l'intérêt particulier accordé par le Président Tebboune au développement et au raffermissement des relations avec la République de Colombie".

Pour sa part, le président du Sénat colombien a souligné la volonté de son pays d'œuvrer "au développement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et des énergies renouvelables, outre le renforcement de l'échange d'expériences concernant les dossiers de l'immigration et de la lutte contre le trafic de drogues", conclut le communiqué.