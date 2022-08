Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, s'est entretenu, lundi à Bogota, avec le ministre colombien des Affaires étrangères et de la Paix, Alvaro Leyva Duran, sur la promotion de la coopération bilatérale dans divers domaines.

M. Boughali a affirmé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "accorde une grande importance au soutien et au raffermissement des relations de coopération entre l'Algérie et la Colombie dans les domaines politique et économique, eu égard à la place qu'occupent les deux pays sur les plans régional et international et aux importantes potentialités dont ils disposent".

Il a également souligné "l'intérêt accordé par l'Algérie à l'adhésion à la démarche du nouveau président colombien visant à favoriser l'échange d'expériences et d'expertise dans divers domaines, comme la lutte contre la corruption, le trafic d'armes et les changements climatiques".

L'Assemblée algérienne "est prête à œuvrer pour la concrétisation de toutes ses démarches sur le terrain, en saisissant toutes les opportunités de coopération offertes au niveau parlementaire", a-t-il poursuivi.

De son côté, le chef de la diplomatie colombienne "a transmis les sincères salutations du président Gustavo Petro à son homologue algérien, M. Abdelmadjid Tebboune", affirmant que M. Petro "accorde une importance particulière aux efforts visant à promouvoir les relations entre les deux pays et à leur donner des dimensions exceptionnelles".

Il a ajouté que sa rencontre avec M. Boughali, "est la première du genre avec les pays du continent africain", affirmant "la grande importance qu'il accorde à la consolidation des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des échanges commerciaux".

Le MAE colombien a fait part de son intention "d'élargir les discussions avec l'Algérie autour de toutes les questions d'intérêt commun", conclut le document.