Les communes de Boutlélis et Misserghine (wilaya d’Oran) ont enregistré, mardi, une perturbation dans l’alimentation en eau potable à cause d’une panne de la conduite de transfert d’eau, a-t-on appris de la cellule d’information de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) .

La même source a indiqué qu'une cassure dans la conduite de transfert d'eau potable du barrage Beni Bahdel, dans la wilaya de Tlemcen, vers la station de Brédeah, dans la commune de Boutlélis, a été causée par une entreprise privée qui réalise un projet au profit de la commune de Boutlélis, ce qui a entraîné une perturbation de l'approvisionnement en eau potable au niveau des communes de Boutlélis et Misserghine.