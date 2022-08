Un rapport italien suggère que Liverpool tentera de faire de la star de l'AC Ismael Bennacer sa quatrième signature estivale.

Liverpool lancera une offre de 40 millions d'euros pour le milieu de terrain de l'AC Milan Ismael Bennacer dans les prochains jours, selon ce rapport.

Après le tirage au sort de la première journée des Reds à Fulham de Marco Silva samedi après-midi, où Thiago Alcantara est devenu le dernier membre de l'équipe de Jurgen Klopp à s'arrêter avec une blessure, Liverpool serait prêt à poursuivre une quatrième signature d'une fenêtre de transfert déjà occupée. C'est selon le média italien Calciomercatoweb, qui rapporte que Bennacer, qui aurait une clause de libération de 50 millions d'euros, peut aider à résoudre la crise des blessures au milieu de terrain de Klopp après quelques semaines difficiles pour le service médical du club.

Le problème présumé des ischio-jambiers de Thiago fait suite aux blessures de Curtis Jones et Alex Oxlade-Chamberlain. Naby Keita a également raté le match nul 2-2 avec Fulham en raison d'une maladie.

Bennacer a passé trois ans à l'AC Milan depuis qu'il a fait le transfert de 16 millions d'euros de son compatriote de Serie A Empoli à l'été 2019. L'international algérien a depuis fait 103 apparitions pour les Rossoneri et a remporté une médaille de vainqueur de Serie A en dernier lieu. Les rumeurs de Bennacer, qui ont émergé d'Italie le week-end passé, contredisent les informations de la presse anglaise cet été selon lesquelles le manager de Liverpool, Klopp - qui serait un grand fan du prodige du Borussia Dortmund Jude Bellingham - tiendra jusqu'à l'été 2023 pour renforcer les options dont il dispose actuellement au milieu de terrain.

Malgré les blessures du trio susmentionné de Thiago, Oxlade-Chamberlain et Jones, les Reds ont Fabinho, Jordan Henderson, Jones, Harvey Elliott et Fabio Carvalho dans les rangs avant le calendrier chargé d'août, qui les verra prendre sur le terrain un encore quatre fois, alors que Klopp cherche à rattraper le terrain perdu après les deux points perdus à Craven Cottage

Le contrat actuel de Bennacer à l'AC Milan expire à l'été 2024, ce qui serait le déclencheur pour que Klopp veuille se déplacer pour un joueur qui ajoutera "de la qualité et de la géométrie" aux rangs d'Anfield, selon Calciomercatoweb. Plus tôt cet été, le club a annoncé que Klopp n'ajouterait pas aux signatures de Carvalho, Calvin Ramsay et Darwin Nunez.