Les représentants algériens en compétitions africaines interclubs de football sont désormais fixés sur leurs adversaires, à l'issue du tirage au sort, effectué mardi au siège de la Confédération africaine (CAF) au Caire (Egypte).

En Ligue des champions, le CR Belouizdad, jouera le match aller du 1er tour préliminaire en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC.

En cas de qualification, le Chabab sera opposé au 2e tour préliminaire au vainqueur de la double confrontation entre DVO.

Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali).

De son côté, la JS Kabylie, deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve, disputera la première manche sur le terrain des Sénégalais de Casamance SC.

En cas de qualification, les "Canaris" défieront le vainqueur de ASKO de Kara (Togo) et FC Nouadhibou (Mauritanie).

La Confédération africaine de football (CAF) a exempté six clubs du 1er tour préliminaire: Wydad Casablanca (tenant/ Maroc), Raja Casablanca (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), et l'Espérance de Tunis (Tunisie).

En Coupe de la Confédération, la JS Saoura et l'USM Alger ont été exemptées du 1er tour préliminaire.

Au 2e tour préliminaire, la JSS sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre LISCR FC (Libéria) et SC Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que l'USMA croisera le fer avec le vainqueur de Milo FC (Guinée) et ASCK FC (Togo).

La seconde manche se jouera à Béchar et à Alger.

Outre la JSS et l'USMA, onze autres clubs ne seront pas concernés par le 1er tour préliminaire : GD Sagrada Esperança (Angola), CS Diables Noirs (Congo), DC Motema Pembe (RD Congo), Pyramids FC (Egypte), Hearts Of Oak (Ghana), RS Berkane (Maroc/ tenant), Marumo Gallants FC (Afrique du Sud), Azam FC (Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tunisie), et Zesco United (Zambie).

Le 1er tour préliminaire des deux compétitions se jouera en septembre (aller : 9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), alors que le 2e tour préliminaire est programmé en octobre (aller : 7, 8, 9 , retour : 14, 15, 16).