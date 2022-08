Inspirez, soufflez... Respirer est un automatisme qui parfois se grippe au gré des émotions. La respirologie fait de la respiration un art précieux pour se libérer et mieux vivre au quotidien. Antoine Lecoq, fitness manager et responsable forme à la thalasso Les Cures marines de Trouville, nous souffle les bases de cette pratique.

Pas de vie sans respiration, cet élan vital qui permet à la moindre petite cellule de notre organisme de fonctionner. Si inspirer et expirer est un automatisme, on oublie parfois l'importance de bien respirer. Revenir à ses sensations respiratoires et maîtriser le va-et-vient de ce flux d'énergie se révèle alors très libérateur. Cet apprentissage est au cœur de la respirologie, une discipline peu connue en France mais populaire en Allemagne ou au Canada. Celle-ci s'appuie sur un postulat de base : savoir respirer est une clé fondamentale de la santé et du bien-être.

RENOUER LE CONTACT AVEC SA RESPIRATION

Le site respirologie France décrit cette discipline comme une "approche transversale de la fonction respiratoire optimale pour tous les bien-portants". Une pratique hybride qui croise différents "savoir-faire" : professionnels de santé, coachs, entraîneurs artistiques et sportifs, éducateurs. Ce melting pot puiserait également "dans les pratiques psycho-corporelles asiatiques et occidentales"... Voilà pour la théorie, mais cela reste encore obscur. "La respirologie aide à renouer le contact avec la respiration, nous éclaire Antoine Lecoq, fitness manager et responsable forme à la thalasso Les Cures marines de Trouville.

On respire à peu près 20 000 fois par jour mais la respiration est souvent très impactée par le rythme des journées, les émotions et le stress. Elle peut se trouver prise en otage. L'idée est donc de retrouver la maîtrise de la respiration, de la ressentir de nouveau en ciblant des espaces respiratoires qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, par exemple les côtes, le haut du dos, le ventre, les épaules". Cibler plusieurs zones aide à prendre conscience que la respiration peut être placée là où on le souhaite. Dès lors, cela devient un jeu d'enfant d'adopter à tout moment la fameuse respiration ventrale (ou abdominale), la plus intéressante par ses aspects relaxants et apaisants.

APPRENDRE À JOUER AVEC SA RESPIRATION

La respirologie serait donc un moyen de reprendre conscience de sa respiration en sortant du mode automatique, avec de nombreux bienfaits à la clé. "La respiration peut être utilisée pour libérer ses émotions, chasser le stress, mieux exprimer, se tonifier, se relaxer et retrouver une forme d'équilibre dans ses journées."

Respirologie et sophrologie, même combat ? Si la respiration est centrale en sophrologie, en respirologie on pousse encore plus loin dans le travail. "En respirologie on part uniquement de la respiration pour explorer chaque axe : la stimulation, la dynamisation, la relaxation"...

Outil de bien-être, la respirologie devient un jeu qui aide à ressentir entièrement les émotions pour mieux les vivre quand elles arrivent. "La respiration permet d'aller chatouiller ces émotions. Souvent on est plus ou moins à l'aise avec certaines, par exemple une personne sera plus dans la colère, une autre plus dans la tristesse. La respirologie aide à se familiariser avec toutes pour mieux les accepter et ne pas les refouler. Pour cela on peut s'entraîner à simuler la joie, la colère, la tristesse ou la peur", poursuit Antoine Lecoq.

Un des exercices proposés par notre expert à ses élèves consiste à marcher en bord de mer pour incarner successivement de façon théâtrale différentes émotions. Ainsi, pour jouer la tristesse, il leur fait travailler sur le soupir, pour la colère, il invite à serrer les poings et à adopter une respiration plus crispée, saccadée et plus thoracique. Pour la joie, le groupe rit à gorge déployée, la respiration se fait plus profonde plus basse et plus ventrale...

Les outils appris au cours d'une séance de respirologie sont simples mais incroyablement libérateurs. Et il est aisé de s'entraîner seul chez soi, devant sa glace en s'accordant un petit moment, comme on ferait sa séance de gym. "On peut tout à fait par exemple s'entraîner à chanter à tue tête chez soi pour travailler la joie", conseille Antoine Lecoq.