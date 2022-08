Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu, lundi, M. Salah Mohamed Bagda qui lui a remis des copies figurées des Lettres de créances l’accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Etat de Libye en Algérie, indique un communiqué du ministère. "Les deux parties ont passé en revue les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples et évoqué les derniers développements de la situation politique et sécuritaire en Libye, pays frère".

L'accent a également été mis sur "la nécessité de doubler d'efforts et de coordonner les actions afin d'atteindre l'objectif de bâtir des institutions démocratiques à la lumière d'une réconciliation libyenne inclusive, à même de mettre un terme aux différends et consacrer sécurité, stabilité et développement dans ce pays frère".

M. Lamamra a souhaité, de nouveau, la bienvenue au nouvel ambassadeur libyen, assurant qu'"il trouvera tout l'appui et la collaboration nécessaires de la part des autorités algériennes afin de pouvoir exercer ses fonctions dans les meilleur es conditions". De son côté, le diplomate libyen a exprimé "ses remerciements et sa considération aux autorités algériennes pour leur position aux côtés de la Libye en cette conjoncture sensible", affichant, par la même, "son engagement à contribuer aux efforts visant la promotion des relations bilatérales à de plus hauts niveaux", a conclu le communiqué.