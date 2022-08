L’incendie déclaré dimanche dans la localité de Tamoula dans la commune de Minar Zarza (Nord de Mila) a ravagé près de 150 hectares d’arbres fruitiers, selon un premier bilan communiqué lundi par la conservation des forêts. L’incendie a nécessité 18 heures d’efforts de lutte avant d’être maitrisé et a ravagé dans un premier bilan préliminaire 6.500 oliviers productifs et 1.500 autres arbres fruitiers sur une superficie de 150 hectares des villages Zaouïa, Amzel Soufla et Gaâ El Kef dans la commune de Minar Zarza, a indiqué Saâdi Boulaârasse, chargé de communication à la conservation des forêts, lors de l’émission "Tawazoune" de radio Mila.

Ce grand incendie qui s’est étendu jusqu’au limite de la commune de Rouached vers la localité Medaoudia dont le relief difficile et le vent avaient favorisé l’expansion des flammes avaient entravé les efforts de lutte, a ajouté la même source.

Le lieutenant Farès Hamimed, représentant de la direction de la protection civile de Mila, a affirmé lors de la même émission que la maitrise de cet incendie a mobilisé plus de 30 engins d’intervention et 130 sapeurs-pompiers des unités de la protection civile de la wilaya ainsi que de la colonne mobile de Constantine, venue en renfort, et de deux hélicoptères de l’armée nationale populaire (ANP).

Le même officier a rassuré qu’aucune victime humaine n’est à déplorer dans cet incendie dont les flammes étaient parvenues à certaines maisons précisant que quatre (4) personnes ont été atteintes de légères brûlures et d’asphyxie et ont été aussitôt secourues et prises en charge.

Les éléments de la protection civile se trouvent actuellement sur le site de l’incendie pour le surveiller et s’assurer que tous les foyers sont totalement éteints, a-t-il encore affirmé.