Les éléments de la sûreté de wilaya de Constantine, ont récupéré 15 quintaux de café dans la commune d’El Khroub, ayant été volés par une bande de criminels composée de trois individus, a-t-on appris lundi auprès des services de ce corps constitué. L’opération a été réalisée suite à une plainte déposée auprès des services de la sûreté de la daïra d’El Khroub par un commerçant de gros, spécialisé dans la vente de produits alimentaires de large consommation, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya .

Les investigations engagées dans cette affaire, ont permis la récupération de 41 sacs de café (1500 kg) au total dont 37 sacs de 40 kg et 4 autres de 5 kg, a-t-on précisé .

L’élaboration d’un plan judicieux à travers l’utilisation des caméras de surveillance, a permis l’identification et l’arrestation d’un membre de cette bande de voleurs à bord d’un véhicule.

Le mis en cause a été transféré au service concerné pour le parachèvement des enquêtes juridiques nécessaires.

Selon la même source, les investigations ont permis également l’arres tation de deux (2) autres personnes impliquées dans cette affaire dont l’un a été arrêté à la gare routière de la même commune tandis que le second "principal mis en cause" , a été retrouvé dans l’une des régions limitrophes . La perquisition de son domicile sur instruction des services judiciaires compétents, a permis la découverte et la récupération de ce lot de café ayant fait l’objet de cette opération de vol, a-t-on ajouté.

Après achèvement des enquêtes sur le terrain, un dossier pénal a été établi à l’encontre des mis en cause qui ont été présentées devant les services judiciaires pour "formation d’un réseau de trafiquants et vol de produits alimentaires, avec l’utilisation d’un véhicule à moteur", a-t-on conclu.