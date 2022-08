Au total, 14.096 agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, sinistrés des incendies d’août 2021, ont reçu l’aide de l’Etat, pour pouvoir reprendre leurs activités et se remettre sur pied, selon un bilan communiqué lundi par la direction des services agricoles (DSA).

Une année après le sinistre qui a tué des dizaines de personnes, brulé autant d'autres et causé d’énormes dégâts matériels, sur les 14.096 agriculteurs indemnisés à ce jour, 8.618 ont bénéficié de plants d’oliviers, selon le bilan de la DSA qui précise que le nombre d’oliviers brûlés et remplacés est de 583.197 arbres.

L’opération de plantation confiée à l’entreprise régionale de Génie rural (ERGR) Djurdjura, suspendue en mai dernier, en raison de l’arrivée de grandes chaleurs, reprendra en octobre dès l’arrivée des premières pluies.

Outre les oléiculteurs, les éleveurs sinistrés ont également bénéficié du remplacement de leurs cheptels péris dans les incendies.

Par ailleurs, 253 éleveurs de bovins ont bénéficié d’un total de 682 têtes, alors que 3150 têtes d’ovins ont été répartis sur 306 éleveurs et 352 capri ns ont été distribués à 306 autres éleveurs, selon le même bilan.

L’élevage avicole a été également reconstitué.

Selon les chiffres communiqués par la DSA, 290 aviculteurs ont reçu un total de 15.746 poules pondeuses, 101 ont bénéficié de serres avicoles, un quota de 117 unités leur ayant été destiné.

A cela s’ajoute la distribution de 127.898 poussins pour la production de poulet de chair au profit de 92 éleveurs. Les apiculteurs qui ont perdu leur ruches suite aux incendies ont eux aussi été pris en charge grâce au fonds spécial d’indemnisation créé par le président de la République.

Un total de 3003 apiculteurs a bénéficié de ruches pleines, un quota de 26.756 unités leur a été destiné, tandis que 920 autres apiculteurs se sont vus répartir 11.751 ruches vides, a-t-on indiqué. Le montant de la compensation des dégâts occasionnés au seul secteur de l’agriculture a été estimé à près de 2,6 milliards de DA selon la DSA, qui a relevé que ces opérations d’indemnisation ont permis aux éleveurs victimes des incendies du mois d’août 2021, de relancer leur exploitation et élevages. Une aide qui a permis à certains de vite reprendre leur activité et d’entrer déjà en production, notamment concernant les élevages, alors que pour d’autres, c’est le cas des arboriculteurs, il faudra attendre encore qu elques années avant que les nouveaux plants n’entrent en production, mais l’espoir a été semé grâce à ces indemnisations, a-t-on souligné.

33 départs de feux ont été déclenchés la journée du 9 août 2021 quasi simultanément, en pleine zone centrale de la wilaya de Tizi-Ouzou, une région fortement boisée parsemée de villages et comptant une importantes densité populaire. Au total 116 incendies, entre petits, moyens et importants, ont été enregistrés entre le 9 et le 11 aout, tuant 69 personnes, dont 49 civils et 20 militaires, selon un bilan établi la même semaine par le procureur général près la cour de Tizi-Ouzou.

Dès le 2 septembre 2021, l'Etat a entamé uneopération d’indemnisation des agriculteurs et éleveurs de la wilaya, grâce à un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts enregistrés dans le pays, créé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.