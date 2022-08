La communauté internationale à salué dimanche l'entrée en vigueur d'une trêve dans la Bande de Ghaza, après une médiation égyptienne au terme de trois jours d'escalade dans l'enclave ayant couté la vie à 44 Palestiniens dans des frappes de l'armée sionistes.

Dans une déclaration publiée par Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres a salué l'annonce de cette trêve et a appelé à s'y conformer.

Il s'est dit "profondément attristé" par les morts et les blessés, y compris les enfants, à la suite des frappes aériennes sur Ghaza, soulignant que "les hostilités ont contribué à une urgence humanitaire".

De son coté, l'envoyé spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s'est également félicité de l'annonce d'un cessez-le-feu à Ghaza.

"Je salue le cessez-le-feu à Ghaza après des jours de conflit", a déclaré Wennesland sur Twitter.

L'envoyé spécial de l'ONU a, en outre, félicité "l'Egypte pour son rôle crucial dans l'établissement du cessez-le-feu", faisait savoir que, "la situation est encore très fragile", et appel ant "à respecter le cessez-le-feu".

Le président américain Joe Biden a salué le cessez-le-feu et a demandé que des enquêtes soient menées sur les victimes civiles de cette "tragédie".

Pour sa part, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a salué les efforts inlassables déployés par l'Egypte, qui ont conduit à l'arrêt de l'agression contre les citoyens palestiniens dans la bande de Ghaza, estimant que ces efforts contribuaient à apaiser la situation et à alléger les souffrances du peuple palestinien à la suite de cette agression, tant à Al-Qods qu'à Ghaza ou dans le reste des territoires palestiniens.

Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayye a, quant à lui, salué la résilience des citoyens de la bande de Ghaza, et qualifiant l'agression contre Ghaza de "barbare".

A cet égard, il a souligné que, le Conseil de sécurité va tenir ce lundi une session extraordinaire sur la Palestine, exprimant l'espoir que cette réunion puisse être à la hauteur des souffrances du peuple palestinien et permettra de prendre une décision à même de permettre d'assurer une protection internationale au peuple palestinien.

Le président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al-Asoomi, a indiqué que le cessez-le-feu est une étape importante dans l'optique d'épargner le sang du peuple palestinien, soulignant que l' instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans la région nécessite des efforts internationaux pour reprendre le processus de paix au Moyen-Orient et la création d'un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale, conformément aux résolutions internationales et l'Initiative de paix arabe.

La Jordanie par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi a salué la trêve à Ghaza, tout en mettant en garde contre l'absence d'horizon politique pour régler la question palestinienne, et appelant à l'arrêt des mesures unilatérales qui sapent la solution à deux Etats.

Le ministre jordanien a condamné la poursuite des violations sionistes à la mosquée Al-Aqsa, notant que la Jordanie continue de coordonner avec l'Etat palestinien et la communauté internationale en vue de trouver un horizon politique pour parvenir à la paix.