Une enquête de l'institut de sondage OpinionWay révèle que le sport permet aux enfants de s'épanouir mais aussi d'être plus calmes et plus concentrés. Des bienfaits qui constituent de nouveaux arguments en faveur de la lutte contre la sédentarité.

Sport est synonyme de bonheur, selon une enquête menée par OpinionWay pour Assureurs Prévention entre le 25 septembre et le 7 octobre 2015. Cette étude a interrogé 1 003 parents d'enfants âgés de 6 à 11 ans sur les activités physiques et sportives (APS) pratiquées pendant leurs temps de loisir, et sur les bienfaits qui y sont associés.

EPANOUISSEMENT, DÉTENTE ET CONCENTRATION

Premier résultat, plutôt positif : 77 % des enfants de 6 à 11 pratique une APS pendant leur temps de loisir. Au palmarès des sports les plus appréciés par ces bambins : les sports collectifs, la natation et le vélo. Et les parents des enfants sportifs sont formels : la pratique d'une APS est source de nombreux bénéfices pour les enfants : 99 % des parents jugent en effet que leurs enfants sont heureux et épanouis après une activité sportive.

De même, ils sont 82 % à trouver leurs enfants plus calmes et plus détendus et 61 % à remarquer qu'ils font preuve d'une meilleure concentration après une APS. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là : le sport participe pleinement au développement personnel et social de l'enfant puisqu'une APS est l'occasion pour 63 % des enfants d'apprendre le vivre ensemble et pour 58 % d'avoir une meilleure estime de soi.

Mais en parallèle, les activités physiques simples et quotidiennes comme la marche ne font pas partie des habitudes de la majorité des enfants : ils ne sont que 4 sur 10 à se rendre le plus souvent à l'école à pied, en vélo ou en trottinette, et 36 % de ceux qui vont à l'école en voiture ne le font pas pour des raisons de distance mais pour la praticité de ce type de transport. Ce constat fait écho à de nombreuses études qui montrent que les enfants sont trop sédentaires. Problème : la sédentarité est un facteur prépondérant dans le développement de pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les souffrances psychologiques, le diabète ou encore l'obésité.

C'est pourquoi l'association Assureurs Prévention lancent une campagne de sensibilisation à la pratique d'une APS à destination des 6-11 ans. Des dessins animés, des kits pédagogiques mais aussi des idées de jeux sont disponibles sur le site bouge-avec-les-zactifs.fr.

Et pour motiver ses enfants à bouger au quotidien, rien de plus efficace que de se motiver soi-même : plus les parents sont sportifs, plus les enfants le sont à leur tour, par simple mimétisme.