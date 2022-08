Pour limiter la sédentarité, il serait plus facile de réduire le temps passé assis que mettre les gens au sport, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Health Psychology Review. Il semblerait aussi efficace d'éduquer la population quant aux bienfaits pour la santé de réduire le temps passé assis que de les inciter à pratiquer une activité physique.

Les gens passent trop de temps assis et cette augmentation de la sédentarité inquiètent les pouvoirs publics, car pour garder la forme et préserver sa santé, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de faire 10 000 pas par jour. Les bienfaits de l'activité physique sont en effet scientifiquement démontrés. La pratique régulière d'un sport permet de diminuer jusqu'à 39 % le risque de développer un cancer du sein, de 26 % le risque de développer un cancer colorectal, de 25 % le risque d'être victime d'une attaque cérébrale et de 34 % le risque de diabète. La sédentarité est aujourd'hui le 4ème facteur de risque de mortalité dans le monde après l'hypertension artérielle, le tabagisme et le diabète.

Pour comprendre quelles étaient les meilleures méthodes pour mettre les gens en mouvement, les chercheurs du King's College de Londres (Royaume-Uni) ont analysé 38 études portant sur différentes interventions pour encourager la population à passer moins de temps assise.

Les scientifiques ont relevé 23 interventions prometteuses dont, l'utilisation de postes qui permettent de travailler debout, la mise en place de «signaux» pour rappeler que le moment est venu de se lever, l'établissement d'objectifs personnels ou encore l'enregistrement du temps passé assis.

UNE MESURE INSOLITE

Les chercheurs de l'Université de l'Université de l'Iowa (Etats-Unis) ont proposé une mesure insolite. Installer des bureaux à pédales pour lutter contre l'inactivité au bureau. Leur étude publiée dans la revue médicale American Journal of Preventive Medicine avait dévoilé que les participants avaient pédalé 50 minutes par jour et que ce dispositif permettait une meilleure assiduité des salariés à leur poste de travail, et une perte de poids. Une expérience bénéfique pour tous !