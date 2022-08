Le Pprésident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu et remis des

distinctions aux deux premières lauréates de l'examen du Baccalauréat (session juin 2022), Benabbas Imène et Merdas Manar, classées respectivement première

et deuxième à l'échelle nationale dans la filière des sciences expérimentales.

Le président de la République a réservé un accueil distingué, comme il l'avait promis, aux deux premières bachelières qui n'avaient pas pu assister, pour des raisons de santé, à la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats des examens scolaires nationaux (session 2022), qu'il avait présidée, mercredi dernier, au Palais du Peuple.

Après avoir eu des échanges avec les deux bachelières et leurs parents, le président Tebboune les a félicitées pour cet exploit retentissant, affirmant que les enfants de l'Algérie "sont l'avenir du pays".

Benabbas Imène s'est vue attribuer une médaille d'or et une récompense financière et Merdas Manar, une médaille d'argent et une récompense financière.

Les deux lauréates ont pris une photo souvenir avec le président Tebboune. Au sortir de l'audience, la première lauréate à l'échelle nationale a exprimé sa "fierté", sa "reconnaissance" et ses "vifs remerciements" au président de la République qui, a-t-elle dit, "a consacré son temps et ses efforts pour nous réserver cette rencontre chaleureuse qui restera gravée dans notre mémoire". "Cette attention dont nous avons été entourées par le président de la République, alors que nous n'avions pas pu assister à la cérémonie de distinction collective, ne peut émaner que d'une personne sage et bienveillante, une position qui dénote un grand soutien et encouragement aux sciences et à ceux qui s'y intéressent", a souligné Benabbas Imène qui a exprimé ses vœux d'être, au même titre que les autres premiers lauréats, "un important atout pour l'Algérie".

La deuxième lauréate a, elle aussi, exprimé sa "fierté" de cette distinction, exprimant "ses remerciements et sa gratitude" au président Tebboune pour avoir tenu sa promesse de lui accorder cet accueil distingué, au même titre que Benabbas Imène. Cette distinction s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed et du Conseiller du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires et directeur de Cabinet à la Présidence de la République par intérim, Boualem Boualem, ainsi que des familles des deux lauréates.