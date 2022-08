Les travaux de la 4ème édition du camp de l’excellence algérien clôturé au palais de la culture Malek Chebel de Skikda ont donné lieu à la qualification de trois projets pour la grande finale prévue en novembre prochain à Alger.

Les organisateurs du camp ont indiqué dimanche que le premier projet lauréat qui concerne le domaine du marketing touristique est une application qui permet au touriste de découvrir les sites des régions où il se trouve. Le second développé par deux jeunes de 17 ans concerne le secteur de l’agriculture et porte sur la production de champignons et leur vente aux restaurants tandis que le troisième concerne la santé et la sécurité sociale et porte sur un programme de contrôle de l’électricité et du gaz dans une maison et a été déjà placé sur le marché, est-il précisé.

Le président de l’entreprise algérienne de promotion de l’entrepreneuriat et de soutien aux startup, Adlane Chaouch, a déclaré que l’Etat et toutes ses institutions soutiennent les initiatives entrepreneuriales et de business leadership notamment après les décisions prises par les hautes autorités du pays d’ouvrir toutes les portes aux initiatives et activités qui servent l’entrepreneuriat pour former une nouvelle génération acquise au business leadership et impliquée dans le développement économique.

Il s’agit dans ce cadre d’accompagner les jeunes à concrétiser leurs projets innovants par de formations initiatrices à l’entrepreneuriat, au génie rural et au business leadership, selon les organisateurs qui ont précisé que les projets accompagnés concernent l’économie bleue, l’économie verte, la technologie financière, le tourisme et l’intelligence artificielle. La 4ème édition du camp de l’excellence algérien de Skikda a mis en lice pendant quatre jours 50 jeunes porteurs de projets innovants.

Elle a été organisée par l’entreprise algérienne de promotion de l’entrepreneuriat et de soutien aux startups sous l’égide des ministères de l’Industrie, de l’Environnement, de la Culture et des Arts, et de la Jeunesse et des Sports ainsi que le ministère délégué chargé de l’Economie de la connaissance et des Startup. La cérémonie de clôture de la 4ème édition du camp de l’excellence algérien à Skikda s’est déroulée en présence des directeurs de l’environnement et de la jeunesse et des sports de la wilaya h