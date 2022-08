Quelque 130 éléments relevant de différentes unités de la PC de Mila et Constantine participent à l’extinction de cet incendie qui s’est déclaré la mi-journée de dimanche et ravagé d’importantes superficies d’oliviers et d’arbustes, selon le communiqué des services de la PC, relevant que deux hélicoptères de l’Armée nationale populaire (ANP) participent aux opérations.

Les services de la PC ont fait état de la mobilisation, dans le cadre de cette opération, de 22 camions anti-incendie relevant des unités de Mila, et d’autres véhicules de la colonne mobile dépendant de la wilaya de Constantine.