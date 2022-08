Une convention de partenariat a été signée entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya d'El-Méghaïer et l'union de wilaya des femmes algériennes visant à promouvoir les activités de la femme et la fille dans les zones d’ombre, ont indiqué dimanche les responsables du secteur.

Le document stipule entre autres l'accompagnement du secteur pour l'ouverture des antennes déléguées au niveau des structures relevant de l'union de wilaya des femmes algériennes, d’assurer des enseignants formateurs, et l’intégration des femmes dans les établissements de la formation, a expliqué à l’APS, le directeur du secteur, Salim Dkoumi. L'importance de la formation de la femme et la fille des zones d'ombre et éparses de la wilaya a été soulignée également dans ce document, ce qui permettra l’adhésion de cette frange sociale dans le secteur productif, et assurer ainsi sa contribution dans le processus du développement durable, a ajouté le même responsable.

L'union de wilaya des femmes algériennes s'est engagée pour sa part à contribuer dans le processus d'ouverture des antennes déléguées de la formation et de l'enseignement professionnels au profit de la femme et la fille, et à faire connaître les opportunités de formation offertes par le secteur, notamment à travers les actions de proximité. Il s’agit aussi de la promotion de la production des femmes stagiaires à travers la participation à des expositions organisées soit au niveau de la wilaya, ou à échelle nationale et même internationale, a indiqué , la secrétaire de la wilaya de cette organisation, Salima Soufi.

Les deux parties sont convenues de constituer une commission mixte qui sera chargée de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de cette convention et de déterminer les modalités à suivre pour améliorer la concertation et la coordination, dans le but de renforcer cette initiative de partenariat, a-t-on fait savoir.