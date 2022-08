Le centre universitaire chahid-Ahmed-Ben-Abderrazak-Hamouda (Sid El Houas) de Barika, wilaya de Batna, sera renforcé par l’ouverture d’un tronc commun en sciences et technologie dès la prochaine rentrée 2022-2023, a-t-on appris lundi auprès de l’administration du centre.

Cette nouvelle filière vient consolider les dix filières déjà ouvertes au centre dont celles du droit et sciences politiques, de l’économie, de la gestion et des sciences commerciales, de la littérature et des langues étrangères, selon le directeur adjoint chargé de la post-graduation, de la formation continue et des diplomes, Pr. Lakhdar Dehimi.

Selon la même source, le centre a ouvert des formations de master en informatique et mathématiques pour les nouveaux licenciés dans cette filière.

Pas moins de 927 nouveaux bacheliers sont inscrits au centre universitaire de Barika qui totalise 4.170 étudiants dont 60 doctorants, a ajouté Pr. Dehimi.

Au cours du mois de mai passé, un institut des sciences d’une capacité de 500 places pédagogiques a été inauguré au centre universitaire de Barika en plus de la pose de la première p ierre d’un projet de 2.000 places pédagogiques par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane, au cours de sa dernière visite dans la wilaya de Batna.

Cette institution du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été ouverte durant la saison 2011-2012 en tant qu’annexe universitaire avant d’être élevée au rang de centre universitaire le 23 mai 2016, rappelle-t-on.