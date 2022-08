Le rideau est tombé, dans la soirée de samedi à dimanche, sur la troisième édition

du festival "Les Belles nuits de Tigzirt" après 4 grands concerts, avec une clôture

en apothéose assurée par la star de la musique Kabyle Takfarinas.

Entouré d'une équipe de musiciens et choristes "minutieusement choisis" pour l'accompagner le temps d'une soirée, Takfarinas, de son vrai nom Hacène Zermani, a fait son entrée sur le titre avec "Azul a Gma" (Salut mon frère).

Aux premières notes, des sifflements et applaudissements retentissent, des youyous stridents se dégagent aussi de la foule.

"Partout où j'ai mis les pieds, je dis que les youyous de nos femmes sont les meilleurs", s'est-il exprimé avec fierté. "Tigzirt la révolutionnaire, la joyeuse, Tigzirt la mélomane", trois qualificatifs par lesquels l'auteur-compositeur-interprète, a salué ses fans venus de différents wilayas du pays.

Durant trois heures environ, Takfarinas a réussi, à 64 ans, à tenir le public en haleine.

Il a égrené ses grands succès "Azar" (racine), "Idelli Kan" (hier seulement), "Assagui Tamaghra" (Aujourd'hui, c'est l a fête), "Qimeth Yidi Wanestiyi" (Restez avec moi, tenez moi compagnie). Le chanteur-musicien revient aussi à ses premiers amours: Le chaâbi avec une chanson "Vava Aazizen" (Mon cher père) ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux du public.

Takfarinas a également marqué son passage à Tigzirt par l'interprétation de ses belles chansons d'amour: "Wiza", "Amek ara Segegh i Wuliw" (Que dois-je faire de mon coeur), "Thayriw" (Mon amour). La dernière soirée confiée à Takfarinas a été aussi l'occasion de rendre hommage au chanteur et ancien animateur de la radio nationale, M'henni Amroun, décédé il y a 10 ans.

Avec près de 7000 spectateurs chaque soirée et depuis l’ouverture, 28 juillet dernier, les organisateurs de cette 3ème édition estiment que le festival "commence à sortir de l'ombre et la ville côtière commence à respirer d'un point de vue économique", selon Hakim Bellout, un organisateur.

La manifestation "Les belles nuits de Tigzirt" est organisée en collaboration avec l'Assemblée populaire communale (APC) de Tigzirt, la direction de la Culture et des Arts, l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA).

La prochaine édition sera probablement déplacée au théâtre de verdure, un projet en cours de réalisation dans la ville, avait déc laré à l'APS le président de l'APC de Tigzirt, Argradj Mourad-Lounes.

Selon lui, le taux d'avancement des travaux est estimé à 35%.

Les organisateurs ont réitéré à l'occasion de la clôture du festival leur souhait que ce dernier soit institutionnalisé "Festival international les belles nuits de Tigzirt" afin de le "pérenniser et permettre à la région Centre du pays d'avoir un événement artistique d'envergure internationale".