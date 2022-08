Le Parlement somalien a approuvé dimanche le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Hamza Abdi Barre.

Les Parlementaires somaliens ont approuvé à la majorité la nouvelle équipe gouvernementale avec 229 voix pour, 7 voix contre et une seule abstention.

Baptisé "gouvernement de l'intérêt national", le nouvel Exécutif compte 25 ministres, 25 vice-ministres, 24 ministres d'Etat et un vice-Premier ministre. Plusieurs membres du gouvernement précédent de Mohamed Hussein Roble font partie de ce nouveau gouvernement, en plus de certains anciens ministres et de grandes figures politiques du pays.

Ce nouvel Exécutif a été marqué par la création d'un nouveau porte-feuille, à savoir le ministère de l'Environnement et du Changement climatique, tandis que le ministère du Secours et de la Gestion des catastrophes a été supprimé.

Les ministères de la Justice et de la Constitution ont, pour leur part, été fusionné en un seul porte-feuille.

Le Premier ministre avait auparavant relevé que la formation du gouvernement a nécessité 37 jours, avant de demander 10 jours supplémentaires aux Parlementaires pour constitu er une équipe compétente et expérimentée.