L'économie sud-coréenne fait face à des risques baissiers de plus en plus forts en raison de l'inflation élevée et de la situation économique défavorable dans le monde, a alerté l'Institut coréen du développement (KDI) dans un rapport mensuel publié dimanche.

La quatrième économie d'Asie est sur le chemin d'un "redressement timide" et les risques à la baisse sont de plus en plus importants dans l'industrie manufacturière à cause du ralentissement économique aux Etats-Unis et en Chine, selon le KDI.

"Les conditions externes se sont détériorées alors que la croissance économique de la Chine s'est ralentie de manière significative et que l'économie américaine a enregistré une contraction trimestrielle.

L'effet de ricochet de la hausse des taux impacte lourdement l'activité économique globale dans le pays", a analysé le rapport.

Les inquiétudes sur la stagflation, une combinaison de croissance ralentie et d'inflation forte, se sont intensifiées en raison de l'aggravation des incertitudes économiques avec le conflit en Ukraine et des relèvements agressifs des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). Les e xportations sud-coréennes ont augmenté de 9,4% sur un an en juillet, en hausse pour le 21e mois consécutif.

Mais le pays a enregistré un déficit commercial pour le quatrième mois d'affilée du fait de la flambée des prix de l'énergie sur le marché international.

Le gouvernement avait annoncé que l'économie coréenne pourrait s'essouffler car l'accroissement des incertitudes externes devrait freiner la croissance des investissements et des exportations.

La Corée du Sud fait également face à des pressions inflationnistes à cause des prix élevés de l'énergie et des produits alimentaires et du rebond de la demande.

Les prix à la consommation ont bondi de 6,3% en glissement annuel le mois passé, le rythme le plus rapide en près de 24 ans. Le chiffre représente une accélération par rapport aux 6% enregistrés en juin.

Le gouvernement sud-coréen a réduit sa prévision de croissance économique à 2,6% pour 2022 et a revu à la hausse celle de l'inflation à 4,7%, niveau qui n'a pas été atteint depuis 14 ans.

La BOK prévoit pour sa part une croissance de 2,7% et une inflation de 4,5% pour cette année.