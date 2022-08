Le MC Alger s'envolera samedi pour la Turquie, pour effectuer son troisième et dernier stage préparatoire, en vue de la saison 2022-2023, dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 26-27 août, rapporte le club pensionnaire de la Ligue 1 de football vendredi sur sa page officielle Facebook.

Après un stage de dix jours effectué à Aïn Draham (Tunisie), au cours duquel les Algérois ont disputé un match amical face au CS Fernana (12-0), le "Doyen" va amorcer samedi la dernière ligne droite dans sa préparation d'intersaison, avec au menu une série de matchs amicaux. Après deux jours de repos, les coéquipiers du portier Farid Chaâl ont repris ce vendredi les entraînements à l'Ecole supérieure et d'hôtellerie et restauration d'Aïn Benian (ESHRA). Les joueurs ont été également soumis aux tests PCR du Covid-19, à la veille de leur déplacement.

En matière de recrutement, le MCA a été l'un des clubs les plus actifs dans le marché des transferts, en engageant 13 nouveaux joueurs : les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia (Beerschot VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui (ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmo udi (ex-Al-Wakrah/ Qatar), Houari Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla (ex-USM Bel-Abbès), les milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), Aziz Benabdi (HUS Agadir/ Maroc), et Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ), les attaquants Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine), Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine Merzougui (ex-CR Belouizdad).

La direction du club a confié la barre technique au Franco-bosnien Faruk Hadzibegic, qui a signé pour une saison renouvelable, en remplacement du Tunisien Khaled Ben Yahia.

Le MCA entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à l'occasion de la 1re journée du championnat prévue le week-end du 26-27 août.