Pas moins de 173.000 palmiers dattiers ont été traités contre le Boufaroua à travers les palmerais de la wilaya d’Ouargla, au titre de la compagne de prévention contre les parasites nuisibles, a-t-on appris jeudi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Cette action préventive a touché les palmerais à travers les communes de la wilaya, et une quantité de 657 litres d’insecticides a été assuré ,dont 236 litres a été distribués aux 364 agriculteurs pour engager des opérations individuels de traitement des palmiers, a expliqué la responsable de l’inspection phytosanitaire, Hadjer Ben Amar.

Cette opération a vu également la participation de plusieurs intervenants dont l’institut national de la protection des végétaux (INPV), et six opérateurs privés agréés, a-t-elle ajouté . La wilaya d’Ouargla recèle un patrimoine de plus de 1,1 million de palmiers productifs, dont la majorité de la variété "Deglet Nour", selon les données de la DSA.