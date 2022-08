Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s'est félicité, jeudi, des "pas gigantesques" franchis par l'Armée nationale populaire (ANP) dans le processus "d'ancrage du professionnalisme de ses composantes et de modernisation de ses capacités de défense", saluant ses efforts permanents pour préserver la sécurité et la stabilité du pays.

"A l'occasion de la journée nationale de l'ANP, instituée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, nous tenons à saluer haut et fort l'ANP, dirigeants et membres, et à leur rendre hommage pour leurs efforts permanents visant à préserver la sécurité et la stabilité de notre cher pays", a écrit le Premier ministre dans une publication.

Et d'ajouter :"Notre armée, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), a franchi des pas gigantesques dans l'ancrage du professionnalisme de ses composantes, la modernisation de ses capacités de défense et la consolidation des bases de la formation de l'élément humain dans le cadre des principes et des valeurs nationales authentiques, lesquelles ont créé une armée républicai ne en cohésion avec le peuple.

Il s'agit là d'un lien organique dont nous sommes fiers pour l'édification d'une Algérie nouvelle par ses idées, forte de ses enfants et prospère grâce à son économie".