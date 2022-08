Une opération de pêche préventive de poissons sera prochainement organisée au niveau du barrage Grouz dans la commune d’Oued El Athmania (Sud de Mila) par la station de pêche et d’aquaculture de la wilaya, a indiqué jeudi le directeur de cette station, Khaled Belhayen.

Cette opération a été envisagée après la baisse "sensible" du niveau d’eau de ce barrage qui héberge plusieurs espèces de poissons dont le barbeau, la carpe et le carassin et nécessite de ce fait une intervention d’urgence pour sauver cette faune aquatique menacée par le recul du niveau d’eau et l’élévation des températures, a déclaré à l’APS le même responsable.

En pareille situation, les principaux dangers pouvant causer la mort de grands nombre de poissons se trouvant dans le barrage sont : la baisse du taux d’oxygène dans l’eau et l’augmentation des taux de polluants, a fait savoir M. Belhayen. Le même cadre a affirmé qu’il est "impératif de réduire le nombre de poissons d’une manière économiquement utile au travers d’une opération de pêche préventive qui permet de pêcher les poissons et les commercialiser par des pêcheurs".

Les services de la station ont ouvert la porte des inscriptions aux pêcheurs de la wilaya et des autres wilayas en vue de lancer cette opération dans les plus proches délais, a-t-il dit, précisant que tout pêcheur possédant une embarcation et du matériel de pêche peut participer à cette opération préventive après l’obtention auprès des services de la station d’un permis de pêche temporaire.

La même source a ajouté que chaque pêcheur qui obtient le permis peut aussitôt entamer la pêche préventive, assurant que l’opération est ouverte à tous sans délimitation de nombre.