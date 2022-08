Orienter, renseigner, sensibiliser et veiller à assurer un climat serein et de quiétude aux estivants nombreux qui affluent vers le littorale de la wilaya de Tizi-ouzou afin d'y passer leurs vacances, sont les préoccupations quotidiennes, de jour comme de nuit, des policiers, a-t-on constaté.

C'est le cas pour les éléments de la sûreté de daïra de Tigzirt, une ville balnéaire située à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, qui veillent à assurer aux citoyens, visiteurs et résidants, les conditions de sécurité nécessaires afin de passer un agréable séjour.

A la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de Tigzirt, le chef de sûreté de daïra, le commissaire principale de police, Ziane Abdelkader, a regroupé ses éléments pour leur faire part des dernières orientations avant de sortir sur le terrain et accomplir leurs missions, qui sont d'ailleurs, les mêmes tout au long de l'année, sauf que pendant la saison estivale, il y a le volet sécurisation des plages qui s'y greffe, et une forte affluence à organiser et à accompagner, a indiqué l’officier à l'APS. Les véhicules de police quittent le siège de la BMPJ, en direction de l'entrée de la ville de Tigzirt où des agents de la sécurité publique organisent la circulation tout en sensibilisant et en orientant les automobilistes qui arrivent de différentes localités de Tizi-Ouzou et d'autres wilayas du pays, pour passer leur vacances sur les plages.

Le tourisme interne qui s'est développé durant la crise sanitaire marquée par la pandémie de la Covid-19 ayant entraîné un arrêt temporaire de la circulation entre les pays durant le pic de crise sanitaire, attire de plus en plus les algériens qui profitent de leur congé pour visiter et découvrir les différentes régions du pays.

C'est le cas pour une famille de Batna, qui a décidé de passer ses vacances à Tigzirt.

"Nous avons beaucoup entendu parler des plages et des ruines de Tigzirt, et de l'animation culturelle durant l'été, mon épouse et moi avons alors décidé de découvrir tout ça, surtout qu'on nous a assuré que la sécurité est garantie", a confié le père. Les policiers lui donnent quelques orientations, notamment en matière de sécurité routière avant de lui souhaiter un agréable séjour. Au centre-ville, une famille venue d'Oran pour demander la main d'une jeune de la région, se renseigne auprès des policiers sur l'adresse.

Elle a exprimé sa satisfaction quant à hospital ité des habitants de Tigzirt et la disponibilité de ses agents de sécurité. Un peu plus loin, des agents organisent la circulation, réputée dense au centre-ville en cette période de l'année, afin d'assurer la fluidité du trafic routier.

Des conseils sont donnés aux automobilistes afin de préserver leurs vies, l'un de ces derniers, un gérant d'auto-école à Tizi-Ouzou en compagnie d'un de ses élèves, a déclaré à l'APS: "je répète toujours à ceux qui viennent passer leur permis de conduire qu'il faut rouler doucement pour arriver sûrement". Un jeune profite de la présence des policiers pour se renseigner sur le recrutement.

Il est invité à se rapprocher de la sûreté de daïra pour avoir de plus amples informations.

L'animation culturelle en soirée attire du monde

Quittant la ville, le commissaire principal de police et ses éléments se dirigent vers le port qui attire de nombreux vacanciers, notamment en soirée.

Les familles profitent de la fraîcheur nocturne pour y emmener leurs enfants jouer, d'autres pour manger du poisson, ou déguster des glaces et apprécier l'animation culturelle organisée dans le cadre du festival "Les belles nuits de Tigzirt" (du 28 juillet au 6 août).

Là aussi les agents de sécurité sont omniprésents pour veiller à la sécurité des biens et d es personnes.

Deux étudiants artistes venus de la wilaya de Bouira ont relevé que "la sécurité est assurée y compris la nuit ce qui a encouragé des citoyens d'autres wilayas à passer leur vacances dans cette localité". A propos de la sécurité, le chef de sûreté de daïra a remarqué un acte de civisme qui tend à se généraliser dans la région. Il s'agit du dépôt auprès de ses services, par des citoyens, d'objets trouvés, notamment des portefeuilles et des téléphones portables.

Depuis le début de la saison estivale des citoyens ont déposé auprès des services de sécurité plusieurs portefeuilles trouvés, et sept téléphones portables dont six ont été restitués à leurs propriétaires et le septième en cours, a-t-il dit. Sur la grande plage, des agents de sécurité et des surveillants de baignade de la protection civile veillent au grain.

"La présence des policiers à la plage est rassurante", affirment deux dames venues avec leurs enfants passer la journée en bord de la méditerranée. Si la plage est bondée de monde durant la journée, en soirée la ville en est davantage, est-il constaté. Le soir, les familles affluent en nombre important vers le port et vers les ruines romaines, un site qui surplombe la mer et où des groupes se forment pour discuter, manger, pendant que des jeunes animent la soirée en jouant de la guitare et en chantant. La sécurisation de tous les espaces accueillant du public est d'ailleurs la mission des policiers, a rappelé le chef de sûreté de daïra de Tigzirt qui assure aussi la sécurité des citoyens qui assistent au festival "Les belles nuits de Tigzirt" organisé à l'espace Louni. D'ors et déjà, l’officier et ses éléments se préparent à sécuriser les deux derniers galas à l'affiche de cette manifestation et qui seront donnés vendredi et samedi soir respectivement par L'Algérino et Takfarinas.