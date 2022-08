Une (1) personne est décédée et dix-huit (18) autres ont été blessées, suite à un télescopage entre treize (13) véhicules et un (1) bus de transport de voyageurs, survenu durant la nuit de vendredi à samedi sur l’autoroute Est-Ouest, dans son segment relevant de la wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la protection civile (DPC).

Il s’agit d’un accident qui s’est produit plus exactement dans la partie reliant les agglomérations de Djebal Ouahch et d’El M’ridj, a précisé à l’APS la cellule de l’information et de la communication de cette direction.

L’accident a provoqué le décès sur place d’une (1) femme âgée de 35 ans, ont affirmé les services de ce corps constitué, soulignant que la dépouille a été évacuée vers la morgue du centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, sis au chef- lieu de wilaya.

Le même accident, a causé également des blessures de divers degrés à dix-huit (18) autres personnes âgées entre 11 et 57 ans, a encore ajouté la même source.

L’ensemble des victimes blessées, a-t-on poursuit, se trouve actuellement sous survei llance médicale au sein du service des urgences du même établissement de santé, après avoir bénéficié des premiers secours prodigués par des médecins de la protection civile.

A signaler qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents, afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.