Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, jeudi à Alger, les résultats de la 25e session de la Commission nationale d'évaluation des chercheurs permanents, selon lesquels 57 candidats ayant le grade de Maître de recherche classe A ont été promus au grade de Directeur de recherche et 33 Maîtres de recherche classe B au grade de Maître de recherche classe A.

"57 candidats sur un total de 90 candidats ayant le grade de Maître de recherche classe A ont été promus au grade de Directeur de recherche", a précisé le ministre lors de la proclamation des résultats de cette 25e session, ajoutant que "33 Maîtres de recherche classe B sur un total de 71 candidats ont été également promus au grade de Maître de recherche classe A".

Ces chercheurs sont répartis sur les filières suivantes: Sciences et Technologie, Sciences politiques, Sciences de la terre, de l'univers et de la vie et Sciences sociales et humaines.

Le nombre des chercheurs "entre le grade de Directeur de recherche et celui de Maître de recherche cla sse A s'élève désormais à 695 sur l'ensemble des chercheurs permanents relevant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'autres secteurs au nombre de 2239 au niveau de tous les centres et unités de recherche", a fait remarquer le ministre. A cette occasion, M. Benziane a estimé que la promotion de ce nombre de chercheurs permanents contribuera "à renforcer l'encadrement de la recherche scientifique par des chercheurs de haut rang", appelant ces derniers "à œuvrer pour la finalisation des projets de recherche en cours d'élaboration".

Le ministre a ajouté que tous ces efforts visent "à développer le système de recherche, de développement et d'innovation, et à approfondir la vision stratégique visant à améliorer le climat de recherche et de développement, et à promouvoir l'innovation pour améliorer la qualité de la recherche scientifique et relever les défis imposés par la réalité de la recherche scientifique dans notre pays".

Par ailleurs, M. Benziane a précisé que cette vision prospective tend à prendre en charge les questions sociétales et à s'adapter au rythme des exigences multiples de la société, cette nouvelle vision de la recherche scientifique étant fondée sur la mise en place d'un système national coordonné entre les différents acteurs dans le dom aine de la recherche et de l'innovation".