Algérie Télécom a annoncé, vendredi dans un communiqué, avoir raccordé son cent millième client à la Fibre Optique (IDOOM FIBRE) depuis le début de l'année 2022, soit une évolution de 117% comparée à l'année dernière.

"Un nombre record, comparé à la même période de l'année 2021, soit une évolution de 117%, qui confirme le bien-fondé de la stratégie d'Algérie Télécom en matière de développement et de modernisation de son réseau", relève la même source. "Cette performance inédite dans un secteur en perpétuelle transformation, est essentiellement attribuée à l'engagement et à la détermination de ses équipes techniques et commerciales, mobilisées sur tout le territoire national pour répondre aux besoins de plus en plus importants en termes de la qualité de service et de la connectivité internet", ajoute Algérie Télécom.

Pour cet "événement symbolique", Algérie Télécom a rendu visite, mercredi dernier, au cent millième client de l'année, qui réside dans la wilaya de Mila, dans la Daïra de Aïn El Beïda Ahriche, pour le "remercier de sa confiance, en lui offr ant une année d'internet gratuite et illimitée à IDOOM FIBRE 100 Mega", indique le communiqué.

Saisissant l'occasion, Algérie Télécom rappelle qu'elle "s'engage à poursuivre sa dynamique consistant à être au cœur des préoccupations des clients pour accompagner la transformation digitale de notre pays".