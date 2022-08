Dix Palestiniens sont tombés en martyrs, dont une fillette et une femme, et 55 autres ont été blessés, dans une série de frappes aériennes de l'armée d'occupation sioniste vendredi sur la bande de Ghaza, selon un nouveau bilan. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 10 citoyens, dont une fillette de 5 ans, ont été tués et 55 blessés par l'armée sioniste à Ghaza. Un précédent bilan faisait état de 8 martyrs et 44 blessés.