La Compagnie aérienne Air Algérie a lancé mercredi soir une ligne aérienne directe reliant Alger à la capitale du Qatar Doha.

Le Président Directeur Général de la Compagnie, M. Yacine Ben Slimane a supervisé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle ligne en présence du Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l'Ambassadeur de l'Algérie au Qatar.

A cette occasion, M. Ben Slimane a affirmé que le lancement de cette ligne vient en application des directives du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Qatar, et s'inscrit également dans la stratégie du développement des transports approuvé par le gouvernement.

L'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne intervient également dans le cadre d'un plan de développement commercial du réseau Air Algérie qui est considéré comme le premier dans le cadre du programme préparé par la Compagnie à l'horizon de l'année 2025, il contient 15 nouvelles lignes vers des destinations africaines, européennes, asiatiques et vers l'Amérique du Sud, selon le PDG. Air Algérie a prog rammé deux vols par semaine sur cette destination, le samedi et le jeudi, a indiqué M. Ben Slimane, confirmant que "le moment des vols a été choisi pour répondre aux souhaits des clients" .

Le premier vol a lieu sur un avion Airbus 330 de 251 sièges, 219 en classe économique, 14 en classe premium et 18 sièges en classe affaires, pour arriver à l'aéroport de Doha le jeudi 4 aout au matin.

Avec l'ouverture de cette ligne, le nombre total des lignes aériennes internationales pour Air Algérie a atteint 45, selon les déclarations du PDG.

Les ventes des billets pour la ligne Alger-Doha ont été lancée dès la première semaine de juillet dernier via Internet , par l'intermédiaire des agences Air Algérie et des agences de tourisme pour offrir la possibilité de se déplacer directement entre les deux pays et permettre aux operateurs économiques de transporter leurs marchandises entre Alger et Doha. Le prix d'un billet d'Alger à Doha aller-retour démarre à partir de 64200 DA TTC et depuis Doha c'est 2200 riyals qatariens TTC, ce qui est considéré comme "le meilleur prix" du marché pour cette ligne, selon M. Ben Slimane.

Outre les citoyens algériens, Air Algérie souhaite, à travers cette nouvelle ligne, attirer les clients des pays africains désireux de se rendre à Doha, notamment les opérateurs éc onomiques.

De son coté, l'Ambassadeur d'Algérie au Qatar, M. Mustapha Boutoura a apprécié cette démarche, qui fait suite à l'évolution des relations entre les deux pays depuis plusieurs années, confirmée par la visite du président de la République en février dernier.