Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de la

République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian, avec lequel il a évoqué les voies

et moyens de renforcer la coopération et le partenariat industriels entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, "les discussions entre les deux parties ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat industriel entre l'Algérie et la Chine", précise le communiqué.

Mettant en avant l'importance de la coopération liant les deux pays, M. Zeghdar a appelé au "renforcement du partenariat dans le cadre de l'approche gagnant-gagnant, notamment dans les domaines de l'industrie et le transfert de la technologie".

Le ministre a donné à son hôte un aperçu sur la nouvelle loi relative à l'investissement et les avantages et garanties qu'elle offrent aux investisseurs locaux et étrangers, outre les atouts de l'Algérie qui font d'elle un portail pour les marchés arabe, africain et européen.

Il a également appelé à intensifier les contacts et les rencontres entre les deux parties pour définir les éventuelles opportunités de partenariat.

L'ambassadeur chinois a fait part, de son côté, de la volonté de son pays de renforcer la coopération et le partenariat industriel avec l'Algérie dans plusieurs domaines, conclut la même source.